Надскладне завдання в рамках співпраці з НАТО: з Гренландії повернувся Іл-76

До України повернувся екіпаж Північного сокола – літака Іл-76, що більше місяця в Гренландії, попри мороз та негоду перевозив вантажі для подальшого функціонування данської станції Норд.

Українські військові зізнаються, лише з нашим досвідом та навичками реально здійснювати посадку на екстремально короткій злітній смузі, що покрита кригою та ще й в 40-градусний мороз. Через постійні морози злітна смуга вічно в кризі, а довжина її катастрофічна мала для літаків такого класу. Варто враховувати гірську місцевість та обмежену видимість через негоду.

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Та із завданням, що поставили партнери із НАТО, екіпаж впорався на відмінно. За місяць Іл-76 перевіз з американської військової бази Туле на метеостанцію Норд – понад 600 тисяч літрів пального, що забезпечить її безперебійну роботу на найближчий рік.

До слова, у Чорному морі завершилися спільні навчання кораблів НАТО і ВМС України.

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