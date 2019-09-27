Вивчили тактику ворога: українські бійці не дають бойовикам пройти непоміченими

На околицях Горлівки спокійно ніколи не буває. До ворожих позицій у селі Зайцеве на деяких ділянках не більше сотні метрів, тож потреби у важкій артилерії немає. Бойовики часто ефективно застосовують гранатомети та стрілецьку зброю. Наші армійці також без діла не сидять, аналізують тактичну ситуацію та облаштовують нові і вигідніші позиції.

Бійці вивчили тактику ворога. Часто противник вночі заходить у покинуті будинки, де намагається непомітно облаштувати спостережні позиції. Якщо не виявити вчасно диверсантів – той може скорегувати роботу мінометів чи відкрити снайперський вогонь.

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Часто вогнем бойовики провокують наших військових виказати своє розташування. Далі за справу може взятися снайпер окупантів.

Українські військові не лише ефективно тримають лінію оборони, але й допомагають місцевому населенню. Зокрема напередодні офіцери цивільно-військового співробітництва в рамках стратегічного проекту Допомога Схід передали до Нижнянського диспансеру гуманітарної допомоги медичного призначення на суму 412 тис. грн.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН нагадав про ціну людського життя і наочно показав, як війна на Донбасі забирає найкращий з них.

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