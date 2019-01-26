Нахабніти окупантам не дозволяють: бійці ООС про обстріли ворога

На вулиці мряка – найкраща погода для диверсійно-розвідувальних груп. Тож надвечір у наших армійців роботи вистачатиме.

Денне затишшя тут оманливе. Будинки на околицях Мар’їнки, що виходять в бік Донецька, понівечені російськими снарядами. Здебільшого обстріли тут починаються із заходом сонця. Стрілецька зброя та гранатомети як символ нинішньої окопної війни.

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Бійці зізнаються, турбуючим вогнем ворог намагається спровокувати наших бійців на вогонь у відповідь, аби ті засвітили свої вогневі позиції. Армійці переконують, нахабніти окупантам не дозволяють.

До слова, бойовики на Донбасі скидають боєприпаси з дронів.

Опубліковано Cічень, 26 в 19:09



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