В мережі з’явився трейлер російського серіалу Чорнобиль, який збираються показати на телеканалі НТВ.

У Росії зняли серіал Чорнобиль і показали трейлер.

Ролик з’явився в мережі 24 липня на каналі актора, який зіграв головну роль в серіалі Igor Petrenko unofficial. Пізніше він був видалений, але користувачі встигли його завантажити і повторно викласти.

До слова, про вихід трейлера не повідомляв ні канал, ні студія, яка зняла його.

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У коментарях під відео немає жодного позитивного, а відгуки від трейлера залишають очікувати кращого.

– Знімали історію про Чорнобиль, а зняли любовну драму в декораціях Чорнобиля. Чому майже кожен російський серіал/фільм таким виходить?

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– Герої і актори такі, яким не співпереживаєш, а хочеш добити, щоб вони перестали це знімати.

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– В HBO, напевно, масово звільняються.

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– Цей трейлер друга за величиною трагедія після Чорнобильської. Якщо у HBO добре передано, як було погано, то тут ідеально показано, як все погано зараз.

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– Серіал НТВшний, а сором іспанський..

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– Звичайна низькопробна російська пропаганда. Як сюжет вечірнього випуску Росссия 24.

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– Господи, не випускайте це на екрани, прошу вас! Навіть по трейлеру зрозуміло, що це дно.

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– Навіть писати нічого не хочеться. Просто соромно. Я сподіваюся, що ось це ось творіння не вийде за межі нашої країни.

Нагадаємо, серіал Чорнобиль виробництва HBO посів першу сходинку в рейтингу 250 найкращих серіалів за версією найбільшого кінопорталу IMDB.