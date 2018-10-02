Нарколог в Україні – нові сенсаційні подробиці у справі Зайцевої

Київський районний суд Харкова – у залі як ніколи багато потерпілих. Захист, прокуратура чекає чи погодиться на допит у суді Геннадій Дронов, один із двох призвідників трагічної аварії. Чоловік промову читає з листочка. Спершу просить пробачення в усіх постраждалих і родичів загиблих.

Дронов переконує, що зупинився на перехресті так, щоб було видно дублюючий світлофор. Стартував одразу за мікроавтобусом, який, як йому здалося, поїхав на жовтий, праворуч від себе побачив фари, ймовірно, Лексусу, але вони були надто далеко.

Пам’ятає, що на Сумську виїхав начебто на зелений, і не очікував, що Лексус Зайцевої долетить так швидко. Дронов незадоволений експертизами, які так і не вирахували механізм і наслідки аварії. Геннадій визнав цивільні позови від потерпілих, погодився виплатити компенсацію. Допит тривав півтори години.

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Родичі жертв та самі постраждалі кажуть – зневірилися у справедливому покаранні для учасників аварії, і навіть попросили президента України захистити їхнє право на справедливий суд.

Адже експертизи сумнівні, не знайдено червоний автомобіль, з який імовірно, були в Зайцевої перегони, не визначена швидкість автомобілів, опіати в сечі Зайцевої не кваліфіковані як обтяження, натомість, у Зайцевої несправедливо призначене пом`якшення. В адміністрації президента наказали Генпрокуратурі розібратися і доповісти результати.

А ще з`ясувалося, що нарколог Федірко не виїжджала на тимчасово окуповану територію, як раніше заявляли адвокат Зайцевої і поліція – офіційну відповідь прикордонників у суді зачитав прокурор. Суддя наказав і далі її шукати. Наступне засідання призначене на 9 жовтня – це шанс адвокатам подати останні клопотання, адже попереду дебати і вирок.

До слова, ДТП у Харкові: суд продовжив арешт Зайцевої та Дронова.

Опубліковано Жовтень, 02 в 20:12



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