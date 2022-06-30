Червень, 29 в 22:19

Скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – Мавпа з повітряних куль (пурпурна), яку виставили на аукціон Christie’s Віктор та Олена Пінчуки, продали майже за $11,5 млн.

Про це повідомили у Фонді Віктора Пінчука. Всі отримані будуть направлені на гуманітарну допомогу Україні.

Зокрема, для важкопоранених під час війни військових та цивільних громадян, які потребують термінового протезування, лікування та реабілітації для відновлення якості життя.

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Зазначимо, що скульптура стала частиною аукціону ХХ/ХХІ століття: Вечірні лондонські торги дому Christie’s, та була виставлена на продаж 28 червня 2022 року.

Крім цього, з 14 червня до 3 липня 2022 року вона була встановлена на площі Сент-Джеймс, поруч зі штаб-квартирою Christie’s у Лондоні, щоб усі охочі могли побачити її.

– Уособлюючи дитячу невинність та радість, Balloon Monkey (Magenta), яка подобається і дітям, і дорослим, є монументальним символом надії та солідарності з тими військовими та цивільними чоловіками, жінками та дітьми в понівеченій війною Україні, які зазнали жахливих втрат, – йдеться у повідомленні Фонду Віктора Пінчука.

Фото: Victor Pinchuk Foundation