Навчають з двох років! Унікальна школа для дітей без слуху у Хмельницькому

Унікальна школа, де вчать розмовляти дітей, які втратили слух є у Хмельницькому. Це поки такий єдиний не інтернатний заклад в Україні. Учні працюють за загальною державною програмою і після уроків йдуть додому. Саме такий підхід дозволяє краще адаптуватися у суспільстві. Закладу вже 20 років. За цей час вивчили 75 дітей. Майже 30 із них здобули вищу освіту. Вчителі кажуть – це їхня перемога. І для того, щоб таких шкіл стало більше потрібно не багато – фінансова підтримка громад і бажання батьків вчитися разом зі своїми дітьми.

Аріна – школярка з двох років.

Саме з такого віку у Хмельницьку школу номер 33 беруть на навчання діток із вадами слуху. Тут особливих школярів одразу вчать розуміти письмо, щоби потім освоїти живу мову.

Тут все, які і в решті шкіл міста. Але вчителі спілкуються з учнями бінарно, тобто одночасно українською та мовою жестів.

Дивіться: Реформа української школи: як працює та де буксує

Щоби діти, які погано чують могли заговорити, вони ніби мають відчувати предмет, про який говорять. Тому кожне заняття це регулярне повторення.

Та справжня унікальність школи – її вчителі. Чотирнадцять із них, як і сама директорка мають проблему зі слухом. Вони навчились розмовляти у спеціалізованих закладах. А от своїх вихованців прагнуть вчити по-новому.

Дітки із порушенням слуху, як і решта школярів, після уроків йдуть додому. Це єдиний заклад в Україні для особливих дітей, що працює за такою системою.

Тридцять випускників закладу здобули вищу освіту. А за результатами ЗНО із 40 шкіл, Хмельницького на 16 місці. Директорка переконує це відмінний показник. І на власному прикладі спонукає освітян та батьків з інших регіонів не ізолювати особливих дітей. А навчати їх у звичайних школах, лише за спеціальною програмою.

До слова, шкільний рюкзак, як дорожня валіза: як вирішити проблему та поради лікарів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.