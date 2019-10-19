Реформа української школи: як працює та де буксує

Реформа нової української школи буксує. Є чимало проблем з фінансуванням та проведенням тендерів, не вистачає приладдя, а партам, за якими сидять діти, десятки років. Доходить і до того, що вчителі за свої гроші купують наукову літератури. Нова команда Міносвіти анонсувала, що реформу потрібно пришвидшити, тож беруться і за базову освіту, і за старші класи.

Вінницька школа звичайна тільки зовні. Тут проводять уроки на сходах, діти можуть запросто побешкетувати і покидатись подушками. Кардинально змінилося навчання тут з реформою нової української школи. Вчасно отримали гроші, а за них придбали сучасні парти та дошки, які не оновлювали 25 років.

Реформа підштовхнула і вчити неординарно, і так само оригінально використовувати простір.

Однак такі новації не всюди. Село Пироги на Прикарпатті, школа найбільша в районі, але реформа сюди не дісталася. У класі в першачків парти, яким кілька десятків років.

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На сотню першокласників з району передали три килими, три дерев’яних мольберти та одну коробку із приладдям. Не дали жодної інтерактивної дошки, проектора чи ноутбука.

Аби якось адаптуватися до освітнього процесу вчителі купують дидактику самі. І таких закладів тисячі. Гроші, які держава ще взимку виділила на нову українську школу, використали тільки на 75%. Десь зволікали з тендерами, а десь і суттєві порушення. У Пирогівській школі і по району закупівлі були ще й нечесні.

Про ситуацію знають у Міносвіти. Кажуть, триває розслідування. Але меблі обіцяють за десять днів. Загалом переконують, ситуація значно краща, ніж торік, коли в деякі класи все необхідне дійшло аж під ялинку.

Попри труднощі і затримки, реформа невідворотна, переконані в міністерстві. Тож планують її навіть пришвидшити. У новому бюджеті закладають гроші на обладнання не лише початкової, а й базової школи.

До слова, Факти ICTV раніше писали про школи зі STEM-лабораторіями і медіацентрами.

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