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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Назбирали дві вантажівки сміття! На Одещині рибалки прибрали берег Дністра

На Одещині близько сотні рибалок влаштували генеральне прибирання на березі Дністра. Назбирали сміття на дві вантажівки – зокрема пластик та скло, знайшли навіть радянський матрац.

Цього разу з собою чоловіки взяли і дружин та дітей – прибирання берега об’єднало родини. Разом рибалять, прибирають і відновлюють сили.

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Спільну справу однодумці завершили спільним обідом. А для невігласів залишили спеціальні послання на табличках. Рибалки переконані: люди не смітитимуть, якщо думатимуть не лише про себе.

До слова, Факти ICTV розповідали про те,  як тисячі людей долучилися до акції з прибирання міст.

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