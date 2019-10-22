Спалювання опалого листя: чим небезпечне та які штрафи

Україну вкрив туман з чадним газом. Екологи б’ють на сполох: рівень забруднення повітря у центрі та на сході країни найвищий серед країн Європи і дорівнює рівню забрудненості промислових районів Китаю.

Люди скаржаться на важкість дихання, головний біль і нудоту, а екологи припускають, що причиною може бути масове спалювання опалого листя, і попереджають: дихати таким повітрям навіть шкідливіше за куріння. Тонна спаленого листя викидає в повітря десятки кілограмів шкідливих речовин, які можуть викликати серйозні захворювання.

Загалом в Україні назбирується понад 2 млн тонн опалого листя. З нього можна отримувати біогаз, робити брекети для опалювання або папір, як роблять, приміром, у Європі. Та все, до чого поки додумалися українці – просто спалювати.

Одна тонна спаленого сухостою – це 30 кг отрути. Все те, що листя накопичило протягом року, потрапляє в легені: чадний газ, оксид азоту, бензоли, важкі метали, попіл – саме від цього болить голова, нудить, шкідливі речовини можуть викликати бронхіт і навіть рак.

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Вивозити листя на полігон також не вихід, – розповідають екологи. Там його так само можуть спалити. В ідеалі листя можна закопувати або компостувати і продавати фермерам як органічне добриво.

Родина Бекетових не спалює ні грама сухої трави, а все перетворює на добриво. Шари сухої та зеленої трави засипають тирсою і поливають водою. При цьому, додають спеціальні мікроби для прискорення гниття. Вже навесні з цього вийде ідеальне природне добриво.

Родина Бекетових забирає на компост навіть сусідське листя, то ж навколо багаття майже не палять. Якщо ж із сусідами не пощастило, екологи радять скаржитися в поліцію – і якщо здорового глузду не вистачає, то можливо допоможе штраф – від 340 до 1700 грн.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що МОЗ ініціює заборону на спалювання листя і посипання доріг сіллю.

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