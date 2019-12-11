Залежно від регіону пробне ЗНО у 2020 році коштуватиме від 138 до 150 грн.

Найдорожчим пробне ЗНО 2020 буде у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Львівській, Волинській, Хмельницькій та Рівненській областях.

Залежно від області вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання складатиме від 138 до 150 грн.

Ціна пробного ЗНО у 2020 році становитиме:

Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Кіровоградська області – 138 грн;

Полтавська, Сумська, Харківська області – 141 грн;

Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька області – 142 грн;

Луганська і Донецька області – 144 грн;

АР Крим, Херсонська і Миколаївська області – 145 грн;

Київська, Черкаська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Львівська, Волинська, Хмельницька та Рівненська області – 150 грн.

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Зареєструватися на пробне ЗНО можна буде з 3 до 24 січня 2020 року на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.

До слова, пробне ЗНО у 2020 році проходитиме 21 і 28 березня. В кожен з днів учасники тестування зможуть перевірити свої знання з одного предмету.