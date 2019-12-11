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Пробне ЗНО 2020: скільки коштує тестування

Залежно від регіону пробне ЗНО у 2020 році коштуватиме від 138 до 150 грн.

Пробне ЗНО 2020: скільки коштує тестування

Найдорожчим пробне ЗНО 2020 буде у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Львівській, Волинській, Хмельницькій та Рівненській областях.

Залежно від області вартість пробного зовнішнього незалежного оцінювання складатиме від 138 до 150 грн.

Ціна пробного ЗНО у 2020 році становитиме:

  • Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Кіровоградська області – 138 грн;
  • Полтавська, Сумська, Харківська області – 141 грн;
  • Закарпатська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька області – 142 грн;
  • Луганська і Донецька області – 144 грн;
  • АР Крим, Херсонська і Миколаївська області – 145 грн;
  • Київська, Черкаська, Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Львівська, Волинська, Хмельницька та Рівненська області – 150 грн.

Читайте: ЗНО з математики стане обов’язковим – Новосад

Зареєструватися на пробне ЗНО можна буде з 3 до 24 січня 2020 року на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.

До слова, пробне ЗНО у 2020 році проходитиме 21 і 28 березня. В кожен з днів учасники тестування зможуть перевірити свої знання з одного предмету.

Джерело: УЦОЯО

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