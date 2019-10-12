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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Школи зі STEM-лабораторіями і медіацентрами: як живе Галицинівська ОТГ

Інвестиції у дітей – найкращі капіталовкладення, – вважають у найзаможнішій громаді Миколаївщини – Галицинівській. У школах сучасне обладнання лінгафонних кабінетів, інклюзивно-ресурсний центр, STEM-лабораторія, медіа-центри і футбольні поля зі штучним покриттям. Діти знімають ролики для YouTube-каналу ОТГ і видають газету. Цього року на 10 шкіл і дитсадків витратили 2/3 бюджету – понад 70 млн грн.

У місцевій амбулаторії – єдина на всю державу соляна кімната, розміщена у сільській місцевості. Поруч – глиноземний завод, тому ця терапія необхідна для здоров’я мешканців.

У всіх шести селах громади поновили освітлення вулиць, поремонтували дороги, безкоштовно вивозять сміття. Кожен житель має шанс реалізувати свій проект покращення. 20-річна бібліотекарка Тетяна Залевська отримала 150 тис. грн. на парк у селі Прибузьке.

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Громада заможна, бо вміє планувати свій бюджет. Заробляє на здачі землі в оренду та допомагає ефективній роботі місцевих підприємств – глиноземного заводу, перевантажувального терміналу, сонячної і вітрової електростанцій, адже податки від їхньої діяльності також у громаді. 6 млн грн. отримали від міжнародних фондів на соціальні проекти. Сільрада шукає нових партнерів і готова віддати частину земель під технопарк.

Обласна влада вимагає в ОТГ об’єднатись із сусідньою громадою, але жителі Галицинового на зборах проголосували проти і не готові ділити гроші ще на 12 сіл. Кажуть: вже навчилися бути ефективними менеджерами і хочуть самі вирішувати як витрачати фінанси громади.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як живе Веселівська громада після утворення ОТГ.

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