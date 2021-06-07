Десятий міжнародний фестиваль Книжковий арсенал 2021 пройде з 23 по 27 червня у гібридному форматі. Організатори оголосили програму заходу, до якої увійшла 261 подія.

Традиційно Книжковий арсенал відкриватиме церемонія оголошення переможців конкурсу Найкращий книжковий дизайн.

Відкриття заходу продовжить презентація книжки Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте за участі авторки Дайви Ульбінайте та головної героїні – президента Литви Далі Грибаускайте.

Також у перший день фестивалю відбудеться подія письменницької програми Сергія Жадана Вголос. Про себе – концерт українсько-німецької дружби Співочі кажани.

Фокус-тема фестивалю Оптимісти скептики та її куратор Ростислав Семків представляють 8 подій, зокрема і титульну лекцію Оксани Забужко Оптимізм української історії.

До програми Досвід відсутності досвіду, яка присвячена дітям та підліткам, увійдуть 56 подій. Серед них будуть вистави, зустрічі з письменниками, майстер-класи, а також лекції для батьків і дітей.

У межах музичної програми Сім струн для Дядька Михайла представлять чотири концерти сучасної класичної музики.

Повну програму Книжкового арсеналу можна подивитися на офіційному сайті заходу.

Що відомо про Книжковий арсенал 2021

Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал проходитиме у Мистецькому арсеналі. Час роботи фестивалю подовжили — з 9.00 до 22.00. Продаж квитків розпочнеться 8 червня, їх можна придбати лише онлайн.

Варто зазначити, що у 2019 році Книжковий Арсенал отримав звання Найкращий літературний фестиваль світу.

Фото: Книжковий арсенал