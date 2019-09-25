Нульовий варіант. РФ запропонувала Нафтогазу мирову угоду

Москва прагне мирової угоди з Нафтогазом. Нову пропозицію Росії озвучив міністр енергетики Олександр Новак.

Йдеться про нульовий варіант, тобто Нафтогаз і Газпром мають відмовитися від фінансових претензій. Про це говорили в ході нещодавніх тристоронніх переговорів із транзиту російського газу в Європу.

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Нафтогаз з 2014 року судиться з Газпромом щодо цін на природний газ і його транзит. Російський монополіст програв у Стокгольмському арбітражі, тож винен українській компанії майже $3 млрд, та з виплатами затягує.

Нафтогаз хоче конфіскувати активи Газпрому в європейських країнах і Сполучених штатах, щоб погасити борг.

Нагадаємо, голова НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що в України достатньо запасів газу, щоб забезпечити себе, якщо Росія зупинить транзит до ЄС через українську територію.

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