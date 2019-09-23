Чим завершились газові переговори України, Росії та ЄС? Про підсумки зустрічі, перспективу для України та майбутнє транзиту газу – у матеріалі Фактів ICTV.

Газові переговори України та Росії пройшли у Брюсселі. 19 вересня Україна, Росія та представники Європейського Союзу обговорювали продовження транзиту російського газу через нашу країну. Наступна ж зустріч анонсована на жовтень.

Чим закінчились переговори?

Термін дії десятирічної угоди про транзит газу територією України спливає 31 грудня 2019 року, а тому домовитись про наступні кроки треба вже зараз.

Під час 40-хвилинних переговорів сторони обмінялись своїм баченням майбутнього контракту.

Росія продемонструвала, що готова до співпраці з Україною, але за європейським законодавством, а до цього – пропонує короткостроковий контракт. За цей час вона сподівається добудувати газопроводи в обхід України.

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За підрахунками Нафтогазу, щорічні втрати від відмови транзиту сягатимуть $3,5 млрд. Тому Україна зацікавлена у довготривалому контракті на 10 років – щоб мати гарантії, що після завершення будівництва скандального Північного потоку-2 Росія не припинить співпрацю.

І тут Україна має перевагу – максимальні за останні вісім років запаси газу у сховищах, що не дає змоги Росії шантажувати перекриттям вентиля.

– З переговорної точки зору, Україна перебуває у вигідному становищі, адже заходи з накопичення газу у ПСГ з метою нормального проходження опалювального сезону 2019-2020 років дали свої плоди на міжнародній арені, – говорить незалежний експерт з міжнародних енергетичних відносин Віра Константинова.

Готові до компромісу

Експерти сходяться на думці, що Росія все ж таки готова до компромісу щодо транзиту газу. Але ключова проблема – на який термін та на які об’єми.

– Всі експерти, навіть Московський центр Карнегі, дійшли висновку, що Росія не встигає добудувати Північний потік-2 до кінця року, а отже 50 млн куб. (проектна потужність ПН-2) треба буде транспортувати Україною. В цій ситуації Росії немає куди дітись, адже вона має зобов’язання перед європейськими контрагентами, – каже експерт Аналітичної групи Левіафан Микола Мельник.

Втім, він додає, що Росія, як завжди шантажує українську сторону, намагаючись виторгувати найбільш вигідні умови транзиту.

Віра Константинова зазначає, що впливають на Росію зміни в українській ринковій кон’юнктурі та ситуація на глобальних енергетичних ринках:

– Загалом ринок природного газу в Україні став більш конкурентним, багато міжнародних трейдерів газу прийшли в країну після приведення відповідно до європейських практик суттєвого масиву законодавчих актів, ухвалення ключових законів парламентом попереднього скликання.

Вона додає, єдність позицій України і Єврокомісії є беззаперечною перевагою, а європейські правила гри є запорукою безпеки постачань, якщо Газпром і надалі хоче бути представленим на європейському ринку.

– Попри намагання Газпрому відмовити європейську сторону від СПГ як “умовно дорожчого” від російського трубопровідного газу, треба віддати належне ЄС, який зробив багато висновків з газових війн, що Росія влаштовувала у минулому, намагаючись перекласти відповідальність на Україну, – розвиток енергетичної інфраструктури, реалізація низки енергетичних проектів змінили ландшафт європейського ринку.

Чи потрібен Україні транзит газу?

Позитивно на транзит російського газу дивляться не всі. Приміром, енергетичний експерт Марія Яковлєва впевнена – Росія диктуватиме вимоги, які повинна виконати Україна, аби підписати контракт.

– Серед них – відмова від виконання рішень Стокгольмського арбітражу (не вимагати від Росії сплати $2,6 млрд), відкликання всіх позовів, які подала Україна щодо компенсацій втрат активів в Криму та на Сході, а також пряме постачання газу Росією на українські підприємства, – зазначила експерт.

Вона вважає, що тристоронні перемовини Україні не потрібні. Натомість треба створити незалежного оператора ГТС, який укладе довгострокові контракти на транзит з європейськими компаніями, що купують газ в Росії для своїх країн.

Анбандлінг за європейським законодавством

Тим не менш, договір має бути підписаний відповідно до європейських норм. Цього вимагають обидві сторони. А для цього Нафтогаз має у найближчий час провести анбандлінг. Це ключова вимога газового законодавства ЄС – компанія, яка видобуває газ, і компанія, яка його транспортує, мають бути розділені.

Отож, напередодні переговорів Кабмін ухвалив модель анбандлінгу – від Нафтогазу відокремлять оператора ГТС – ТОВ ОГТСУ. І чим швидше Україна це зробить, тим більша вірогідність успіху у подальших перемовинах.

Андрій Коболєв, голова правління НАК Нафтогаз, пояснив, як проходитиме анбандлінг.

базою для формування нового оператора буде ТОВ Оператор газотранспортної системи України. Зараз це дочірня компанія Укртрансгаз, куди вже перевели задіяний для транспортування газу персонал, передали необхідні активи, IT-системи та налагодили необхідні бізнес-процеси. Але вона ще має пройти сертифікацію НКРЕКП й Енергетичного співтовариства;

ПАТ Магістральні газопроводи України викупить Оператора ГТС і з 1 січня самостійно буде ним керувати. До цього моменту ГТС передається в господарське відання нового оператора;

Магістральні газопроводи переходять під керування Міністерства фінансів, що Кабмін вже зробив.

Росія змушена транспортувати через Україну, але це ненадовго

Наразі Росія змушена домовлятись з Україною, адже іншого варіанту транспортування великих обсягів газу до Європи поки що немає. Втім, є чимало проектів, які загрожують нам втратою статусу країни-транзитера.

Експерт Микола Мельник нагадує – плани з відновлення будівництва Південного потоку, проектна потужність якого – 63 млрд куб./рік, вже озвучені російським МЗС і схвалені Міністерством іноземних справ Болгарії, через території якої він проходитиме. Слово залишається лише за Європарламентом.

Та більшу загрозу для України становить Північний потік-2, добудувати який Росія може вже у 2020 році.

– Через будівництву Північного потоку -2 та нарощуваня імпорту скрапленого газу Європою Україна ризикує взагалі втратити статус країни-транзитера, адже в 2018 році через Україну до Європи було доставлено 84 млрд куб. газу. Проектна потужність нашого газопроводу 90 млрд куб./рік. Віднімаємо від того об’єму потужність Північного потоку -2 , отримаємо 30 млрд куб., – пояснює він.

А ці 30 млрд куб. Європа може компенсувати шляхом імпорту скрапленого газу. Отже, Україна може втратити статус основної країни-транзитера. А також, за підрахунками експерта, зазнаватиме збитків у $1,5 млрд на рік.

Україна зі стриманим оптимізмом готується до наступного раунду перемовин. Поки впроваджує європейське законодавство, втім, не виключає й негативних результатів, а тому робить запаси на випадок припинення транзиту з 1 січня. Наступних переговорів чекати не довго – більше дізнаємось вже у жовтні.

Лілія Ященко