Низка нових призначень і закон про ринок землі – результати засідання Кабміну

Кабінет міністрів сьогодні мав підкреслено кадровий характер, уряд звільнив керівників низки установ і автоматично призначав інших. Позбулися посади, зокрема, очільники Державної архітектурно-будівельної інспекції, Держслужби геології та надр, Держагентства лісових ресурсів. Сьогодні ж Кабінет міністрів затвердив законопроект про ринок землі і передав його на розгляд до парламенту.

Затверджено 11 заступників міністрів. Із них аж 6 в Арсена Авакова. А ще призначено нового голову Нацполіції.

Ігор Клименко замінив Сергія Князева, який написав заяву напередодні. Звільнили за власним бажанням, однак, після критики міністра інфраструктури очільника Укравтодору Славоміра Новака. Також позбулися голів ДАБІ, Держгеонадр і Держлісагенства.

Після численних аварій на дорогах, у відставку відправили і очільника Укртрансбезпеки Михайла Ноняка. Для розслідування трагедій, які на вихідних забрали понад 20 життів, Кабмін створив спеціальну групу, яка розбере кожний окремий випадок.

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Люди вважають, нове керівництво тисне на тих, хто працював із Уляною Супрун. Напередодні співробітники директоратів відправили відкритого листа прем’єру, де поскаржились: що їх хочуть звільнити через розбіжності у поглядах.

Паралельно занепокоєні пацієнти із онкологією та рідкісними хворобами. Вони не можуть отримати ліки від держави, бо хтось не завізував необхідні для цього документи. Нова команда каже: хвилюватися не варто. Жодних репресій.

Прем’єр просить дочекатися із відрядження міністра Зоряну Скалецьку, він їй довіряє і сподівається що вона вирішить усі непорозуміння. Також сьогодні Кабмін подав до парламенту закон про землю. Прем’єр гарантує – купувати головне національне багатство зможуть лише українці.

Агрохолдингам також не дозволять скуповувати усі наділи. Не більше 15% землі області – у одні руки.

До слова, звільнено директора Укравтодору та керівників ще восьми структур.

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