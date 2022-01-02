В Україні у 2022 році повністю заборонять тонкі пластикові пакети: етапи, дати та розміри штрафів

У 2022 році в Україні продовжать обмежувати використання пластикових пакетів. Обмеження запроваджують поступово, і наступний етап запланований на початок березня.

Це передбачено законом Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, який був ухвалений у Верховній Раді 1 червня 2021 року.

Цей документ запроваджує заборону на обіг пластикових пакетів в Україні в три етапи.

Перший етап

Так, із 10 грудня 2021 року почав діяти перший етап обмежень: у супермаркетах, магазинах, аптеках, у сфері надання послуг та закладах харчування зникли безоплатні пластикові пакети. Тепер за них доводиться платити.

Обмеження першого етапу не поширюються на:

• біорозкладні пакети;

• надтонкі пакети, які використовуються як первинна упаковка для сипучих продуктів, льоду, м’яса, свіжої риби, а також продуктів із них.

Другий етап

Другий етап обмежень почне діяти вже з 10 березня 2022 року. З цієї дати буде заборонено розповсюджувати в магазинах, закладах громадського харчування, надання послуг трьох видів пластикових пакетів (за які з грудня 2021 року доводиться платити):

• надтонких, товщина стінок яких менше 15 мікрометрів;

• тонких із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів;

• оксорозкладних пакетів.

Тобто з 10 березня 2022 року ці три види пакетів буде повністю заборонено розповсюджувати в магазинах, закладах харчування тощо (навіть за окрему плату).

На другому етапі заборона не буде поширюватися на:

• біорозкладні пластикові пакети, які можуть розкладатися на елементи природного походження за участю мікроорганізмів (їх утилізують за допомогою компостування чи біорозкладання);

• надтонкі пластикові пакети, які використовуються в магазинах для пакування та транспортування сипучих продуктів, свіжої риби, м’яса, льоду (як первинна упаковка); йдеться про пакети, ширина яких складає до 225 міліметрів (без бокових складок), глибина – до 345 міліметрів (із урахуванням бокових складок), а довжина – до 450 міліметрів (із урахуванням ручок).

Після 10 березня 2022 року будуть доступні також більш щільні пластикові пакети (із стінками товщиною більш ніж 50 мікрометрів). Йдеться про пакети, які використовуються для пакування і транспортування продуктів та товарів (у магазинах та супермаркетах вони зазвичай продаються на касі).

Для цього виду пакетів Кабінет міністрів нещодавно встановив мінімальні роздрібні ціни, які почнуть діяти з 1 лютого 2022 року:

• за пакети без ручок та бокових складок – 2,00 грн;

• за пакети без ручок, але зі складками по боках (чи з ручками без бокових складок) – 2,50 грн;

• за пакети з ручками і боковими складками – 3,00 грн.

Тобто з 1 лютого не можна буде продавати вказані три види пакетів дешевше встановлених урядом цін.

Третій етап

З 1 січня 2023 року буде запроваджено заборону на надтонкі пластикові пакети, які використовуються як первинна упаковка для льоду, сипучих продуктів, м’яса, свіжої риби, а також продуктів із них.

До вказаної дати торгівельні мережі та виробники повинні запровадити альтернативу.

Тобто з 1 січня 2023 року в Україні будуть дозволені лише біорозкладні пакети. Всі інші види пластикових пакетів, товщина яких – менше 50 мікрометрів, заборонять.

Пакети товщиною понад 50 мікрометрів буде дозволено продавати за цінами, визначеними Кабміном.

Штрафи за порушення вимог закону

Із 10 грудня 2021 року вже почали діяти штрафи за безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у магазинах, супермаркетах тощо – в розмірі від 1,7 до 3,4 тис. грн.

За повторне порушення протягом трьох років після першого – розмір штрафу складе від 3,4 до 8,5 тис. грн.

Водночас з 10 березня 2022 року, коли почне діяти другий етап обмежень на тонкі пластикові пакети, зростуть і штрафи.

Так, за розповсюдження тонких, надтонких та оксорозкладних пакетів доведеться заплатити штраф у розмірі від 8,5 до 17 тис. грн. А за повторне порушення протягом трьох років – від 17 до 34 тис. грн.