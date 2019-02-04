Обігріти житло й не розоритися: як заощадити на опаленні

Факти ICTV продовжують з’ясовувати, як же українцям заощадити на опаленні. Нині гарна альтернатива газу – це пелети і брикети.

Аби не платити тисячі гривень на місяць за газ, дедалі більше українців переходять на тверду альтернативу: дрова, або сучасне біопаливо – пелети та брикети. Для цього встановлюють твердопаливні котли.

Найпростіші коштують від 6 тисяч гривень. Ціна серйозніших сягає всіх 100 тисяч.

Недешево коштують і пелети. Тож за нинішніх тарифів на газ економія – мінімальна.

Доступніший і вигідніший варіант – опалення брикетами. Тонна такого палива коштує в середньому 2,5 тисячі гривень. Виробляють брикети з відходів деревообробки та сільського господарства: трісок, соломи, лушпиння. І їх можна спалювати як дрова – у котлах і навіть у печах.

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За прогнозами фахівців, саме таке паливо в індивідуальному опаленні невдовзі витіснить не лише газ, а й традиційні дрова. Хоча їх можна купити ще дешевше, проте тепла вони дадуть менше за брикети.

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Опубліковано Лютий, 04 в 17:26



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