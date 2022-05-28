У Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва: чому повторний наступ малоймовірний

Травень, 27 в 21:18

У Кремлі знову обговорюють можливий штурм Києва та сподіваються на повномасштабну перемогу у війні до початку осені.

Про це пише російське опозиційне видання Медуза з посиланням на два джерела, близькі до Кремля, одне з яких працює в Адміністрації президента Російської Федерації (АП РФ).

Видання зазначає, що у внутрішньополітичному блоці АП РФ – на тлі просування російських військ на Донбасі – знову виникла надія, що Москва може за кілька місяців “довести війну в Україні до перемоги”.

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“Програмою-мінімум” для “оголошення перемоги” наприкінці травня у Кремлі вважають взяття російськими військами усієї території Донецької та Луганської областей. У той час як “програмою-максимум”, як і раніше, називається взяття під контроль Києва.

За словами співрозмовників Медузи в Кремлі, вище керівництво Росії, як і раніше, не відмовилося від цієї мети.

– Ми все одно їх (українців, – Ред.) доколупаємо. Швидше за все, до осені вже все закінчиться, — заявив один із джерел видання.

За словами співрозмовників Медузи, подібні настрої поширилися не лише у Кремлі, а й у керівництві правлячої партії у РФ Єдина Росія.

Видання зазначає, що їхні джерела невідомі, як саме зараз оцінюють перспективи наступу на Київ у керівництві Міноборони РФ.

При цьому видання зазначає, що в цьому сенсі російське керівництво залишається простір для маневру: наприклад, на війну можуть бути масово відправлені строковики. Повідомлення про участь та загибель строковиків з’являються з початку вторгнення, але, за даними військових експертів, це досить рідкісне явище.

– Поки що воюють переважно контрактники. Їх вистачає щодо повільного просування (по Україні, – Ред.). Але якщо рухатися треба буде швидше, можна задіяти строковиків. Це все одно армія, – повідомило близьке до АП РФ джерело Медузи.

Співрозмовник видання додав, що на загальну мобілізацію в Росії чекати не варто: у Кремлі побоюються йти на такий крок, оскільки він може вдарити по рейтингу політичної еліти та особисто Володимира Путіна.

Крім того, у Кремлі сумніваються, що західні країни продовжать масштабно підтримувати Україну фінансами та озброєнням, якщо війна затягнеться.

Імовірність повторного наступу ворога на Київ

Наприкінці травня з’явилися повідомлення, що на північних кордонах України, зокрема на кордоні Чернігівської та Сумської областей, стягуються російські війська, про що у статті написало видання The Washington Post.

На статтю відреагувала українська влада, включаючи Міноборони, МВС та Офіс президента України.

Так, заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що не варто піддаватися паніці через статті в іноземних ЗМІ. При цьому вона наголосила на існуючих ризиках, зокрема, ракетних ударах, нового використання території Білорусі та Придністровського регіону Молдови для атак на Україну.

– Всі ці ризики є, бо триває війна, – пояснила вона.

Своєю чергою, заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін заявив, що в прикордонних областях півночі України посилено режим військової служби.

За словами заступника голови МВС, наразі не спостерігається накопичення ударних угруповань російських сил на кордонах Білорусі. При цьому він зазначив, що більш компетентну оцінку можуть надати військові.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи ймовірність нападу з боку Білорусі, сказав, що ймовірність нападу з півночі на Україну залишається, що ставить під загрозу українську столицю, проте закликав не піддаватися паніці та інформаційним вкиданням у мережі.

Михайло Подоляк, інший радник керівника Офісу президента, заявив, що спроби атаки на Україну армією Білорусі закінчаться самогубством для білоруських військових і кінцем правління Олександра Лукашенка.

Водночас у коментарі Фактам ICTV військовий оглядач Олег Старіков розповів, що повторний наступ Збройних сил РФ із північних кордонів України є малоймовірним.

– Якщо коротко, то це малоймовірно. Чому? Тому що після першого етапу війни, в якому вони зазнали поразки та вивели війська… Після цього вони намітили напрямок головного удару – це Схід та Південь, – сказав він.

На його думку, російські війська поки що не мають достатньої кількості особового складу, щоб здійснювати такий наступ на Півночі. Це, зокрема, можна бачити по Харківській області, де російська армія не має сил для утримання позицій.

Водночас Олег Старіков вважає, що українські сили оборони готують зокрема сили територіальної оборони, які вже мають більш налагоджену систему організації на відміну від того, як це було в перші дні війни.

Фото: Генштаб ВСУ