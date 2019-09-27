Опалювальний сезон під загрозою зриву: хто може лишитися взимку без тепла

Зима, а з нею й опалювальний сезон усе ближче, та газом Україна вже запаслася. В підземних сховищах нині понад 20 млрд м3. Таких обсягів достатньо навіть за умови припинення транзиту російського газу через нашу ГТС. Утім, тепло може бути далеко не у всіх українських домівках. Через борги тепловиків чимало міст ризикують повторити досвід Сміли й відключити тепло просто посеред зими.

Борги тепловиків ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону. Торішня історія зі Смілою, коли через заборгованість за газ місто лишилося без опалення, ризикує повторитися знову. У Нафтогазі попереджають, що загалом у країні до зими не готова понад сотня теплокомуненерго, удеяких борги просто астрономічні.

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У зоні ризику знову Сміла, а також низка інших міст і містечок. Аби їхні жителі не залишилися без опалення, а з газових труб більше не зривали пломби, місцеву владу закликають терміново втрутитися в ситуацію.

Фахівці наголошують, що відповідальність за підготовку до зими лежить на місцевій владі та теплокомуненерго.

Натомість сумлінним тепловикам Нафтогаз пропонує бонуси. Відтепер котельні зможуть закупити паливо на зиму за вересневими цінами й таким чином зекономити в розпал сезону, коли вартість газу може зрости.

Продукт Газовий запас став доступним для всіх виробників тепла, які не мають боргів, зокрема й ОСББ з власними котельними. Аналогічним продуктом для побутових споживачів скористалися вже понад 50 тис. українських родин.

Нагадаємо, Росія запропонувала Нафтогазу мирову угоду.

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