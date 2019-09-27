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Факти / Україна

Коли в Києві включать опалення – дата

Подачу тепла до об’єктів соціальної сфери у Києві можуть почати з 30 вересня.

Коли в Києві включать опалення – дата

Київська влада має намір включити опалення на об’єктах соціальної сфери з 30 вересня.

Читайте: Опалювальний сезон у деяких мікрорайонах Києва може зірватися – Нафтогаз

– Про теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери, це мається на увазі не тільки бюджетної, але й всіх, хто має бажання під’єднатися до теплоносія. Ми будемо мати змогу це зробити за відповідними заявками, починаючи з 30 вересня, – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ціну на газ для населення можуть знизити.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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