Подачу тепла до об’єктів соціальної сфери у Києві можуть почати з 30 вересня.
Київська влада має намір
включити опалення на об’єктах соціальної сфери з 30 вересня.
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– Про теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери, це мається на увазі не тільки бюджетної, але й всіх, хто має бажання під’єднатися до теплоносія. Ми будемо мати змогу це зробити за відповідними заявками, починаючи з 30 вересня, – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Раніше Факти ICTV писали про те, що
. ціну на газ для населення можуть знизити
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