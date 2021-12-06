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Папа Римський може відвідати Україну у 2022 році

Петро Дем'янчук

Папа Римський Франциск наступного року збирається відвідати Україну. Нині у Ватикані обирають можливу дату.

Глава української греко-католицької церкви Святослав Шевчук днями повернувся з Ватикану, де мав зустріч із понтифіком – вперше наживо після початку пандемії.

Він повідомив про висловлене бажання Папою Римським відвідати Україну.

Зокрема, зазначив, що розповів Папі Римському про сподівання серед різних українських церков і релігій про те, що війна закінчиться після того, як Україну відвідає Святійший отець.

— Відколи почалась пандемія я особисто вперше спілкуюсь зі Святійшим отцем. З одного боку я відчув що він дуже проінформований. Він задавав чіткі питання, щодо соціальної справедливості, щодо уваги найбільш убогих і нужденних, щодо гуманітарних наслідків цієї пандемії.

Нам треба готуватися, щоб весь світ почув, що ми чекаємо Папу. І не лише католики, але всі українці, – сказав глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

Востаннє голова католицької церкви та Ватикану, на той момент Іван Павло II, відвідував Україну ще у 2001 році.

Візит понтифіка відбувся на запрошення українського уряду та католицьких ієрархів. За програмою Іван Павло II відвідав Київ та Львів та відслужив чотири служби – на месах були присутні 1,6 млн осіб.

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