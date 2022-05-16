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Факти / Україна / Політика

Пряма залежність: Подоляк про перемогу України та зниження цін у світі

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Глобальне зростання цін на продовольство викликане вторгненням РФ в Україну, відповідно стабілізація ситуації у всьому світі залежить від нашої перемоги над країною-агресором.

Про це пише у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Україна – годувальниця світу. Розв’язавши цю війну, Кремль спровокував глобальне зростання цін. Чим швидше ми отримаємо зброю, тим швидше звільнимо свої території. Чим швидше звільнимо території, тим нижче ціни на всіх континентах. Пряма залежність. Ухвалюйте рішення, – звернувся він до міжнародних партнерів.

 

До речі, Німеччина планує припинити імпорт російської нафти до кінця року, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про заборону для всієї єврозони в рамках наступного санкційного пакету.

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Фото: Офіс президента

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