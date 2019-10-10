Переправляли 7 тис. пачок цигарок: на Закарпатті затримали контрабандистів

На Закарпатті вночі прикордонники з пострілами затримували контрабандистів. Вони хотіли переправити цигарки в гідрокостюмах.

Перетнути кордон вони збирались через річку Тиса, посередині русла якої проходить рубіж із сусідньою Румунією.

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Затримати вдалося лише одного із порушників – 20-річного місцевого жителя. Справу вже скеровано до суду. У пакунках, які покинули порушники понад 7 тис. пачок цигарок.

Нагадаємо, у Польщі затримали двох українців, які нелегально ввезли бурштин.

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