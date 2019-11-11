Під носом у влади. На Закарпатті не припиняється незаконний видобуток андезиту

На Закарпатті місцеві жителі крадуть природний облицювальний камінь андезит, яким оздоблюють фундаменти та паркани. Злодії видобувають його вручну, а у місцях залягання цінного каменю облаштували безліч самовільних копанок.

Кар’єри поступово стають все глибшими і ширшими. Крадії нікого не бояться, вонинищать ліс і завдають державі збитків. Контролюючі органи їх не карають, бо крадіїв каменю просто не помічають.

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Гігантський кар’єр біля села Імстичово захований далеко у лісі. Дорога до нього заплутана і важка, та її добре знають місцеві, бо камінь крадуть тут щодня.

Незаконно видобутий камінь обробляють у сільської влади перед очима. Там виправдовуються, що самовільний кар’єр за межами Імстичова і влада контролювати його не може.

Місцеві накопаним у лісі андезитом мостять у селі дорогу, а самовільні кар’єри у лісах називають народними. І відверто зізнаються, що якщо їм треба каменю – то йдуть і видобувають. А чимало сімей взагалі тут живе з цього незаконного промислу.

У Державній службі геології та надр України цього року не видали жодного дозволу на видобування андезиту, а про незаконних копачів нічого не знають.

Торік закарпатська поліція за порушення правил охорони або використання надр відкрила чотири кримінальні провадження. Їх розслідують досі, ще одне провадження з’явилося цьогоріч.

Один квадратний метр природного каменю коштує від 200 до 500 грн, залежно від форми та товщини. Злодії, видобуваючи його, збагачуються та роками руйнують екосистему, з якої живиться природа.

Нагадаємо, на Житомирщині викрили суддю, яка сприяла видобутку бурштину.

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