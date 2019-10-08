Пільги учасникам бойових дій можуть скасувати – причина

Переглянути пільги військовослужбовців та поділити учасників бойових дій на контрактників, добровольців і мобілізованих. Нова ідея від народних обранців обурила військових. У них можуть відібрати право на земельну ділянку, безоплатний проїзд, протезування, знижка на комуналку, безкоштовна освіта для військових та їхніх дітей. Та для багатьох це лише красиві обіцянки.

Військовослужбовців сколихнула нова ініціатива народних обранців, обурені ветерани готують пікети і обіцяють повернути ті копійки, які отримували від держави, віддаючи життя на фронті.

Держава і справді не може дати раду тим пільгам, що закладені в законах.

До прикладу, Запорізькі ветерани вимагали звільнення чиновників, бо ті роками не виділяють їм землю.

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Земельне та квартирне питання останніми роками справді стало найболючішим для ветеранів і найкорумпованівшою схемою для чиновників.

Обурені військові пропонують задля справедливості віддати свої пільги народним обранцям, а їхні забрати собі. А це 20 тис. грн компенсації на житло, до 8 тис. компенсації за проїзд, 30 тис. на утримання офісу та безкоштовне медичне обслуговування.

Щоб зменшити корупцію і давати реальні пільги всім учасникам бойових дій, їх обсяг перевірятимуть щороку. А ветеранів планують поділити на добровольців, мобілізованих і контрактників. І залежно від статусу призначати допомогу. Контрактникам же планують “зашити” пільги у сам контракт.

Міністерство ветеранів гарантує, жодних пільг в армійців не відберуть, там готують свій закон з більшими можливостями для захисників.

До слова, Факти ICTV раніше писали про те, що Міноборони залишило без житла військовослужбовців вінницького гарнізону.

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