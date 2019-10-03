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Факти / Україна

Рада збільшила штрафи за відмову у пільговому проїзді

Верховна Рада схвалила збільшення штрафів за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення пасажирів громадського транспорту.

Рада збільшила штрафи за відмову у пільговому проїзді

За безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення пасажирів громадського транспорту штрафуватимуть у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Довідка. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн.

Відповідний законопроект №0893 про внесення змін до ст.133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення Верховна Рада ухвалила у другому читанні. За таке рішення проголосувало 303 народних депутатів.

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Раніше штраф становив 8 неоподатковуваних мінімумів.

До речі, народні депутати в першому читанні підтримали внесення правок до Кодексу законів про працю, які передбачають значне скорочення штрафів для роботодавців за зарплати в конвертах.

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