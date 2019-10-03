Верховна Рада схвалила збільшення штрафів за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення пасажирів громадського транспорту.
За безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення пасажирів громадського транспорту штрафуватимуть у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Довідка. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн.
Відповідний законопроект №0893 про внесення змін до ст.133-1 Кодексу про адміністративні правопорушення Верховна Рада ухвалила у другому читанні. За таке рішення проголосувало 303 народних депутатів.
Читайте: Штраф за їзду без світла фар з 1 жовтня – чи законно
Раніше штраф становив 8 неоподатковуваних мінімумів.
До речі, народні депутати в першому читанні підтримали внесення правок до Кодексу законів про працю, які передбачають значне скорочення штрафів для роботодавців за зарплати в конвертах.