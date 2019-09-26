По 500 грн з будинку. На Івано-Франківщині люди відбудовують міст

В селі Петранка на Івано-Франківщині частина села, а це близько півтисячі людей, залишилися без медичної та пожежної допомоги через зруйнований міст. Селяни перестали надіятися на підтримку влади і держави, і самоорганізувалися. Вирішили самотужки відбудувати сільську переправу, яку зруйнувала стихія. 80% переправ на Прикарпатті потребують ремонту. Більшість мостів зведено понад півстоліття тому. Тоді при будівництві жодних розрахунків на сучасне навантаження не робили.

А нині через відсутність грошей на щорічну експлуатацію, постійну руйнацію гірськими потоками та весняними повенями, – мости не просто втомилися, вони плачуть. Лише цього року в області велика вода знесла 35 переправ. Відбудувати їх нічим.

По 500 грн з будинку. З сумою у 27 тис. люди взялися до роботи. Поки з основних витрат – суміш для бетону. Для перекриття повторно використали старі плити. Арматуру та металеві загорожі приносять з дому. Коли в районі дізналися про людську ініціативу, допомогли з екскаватором.

Дивіться: У школу через ненадійну переправу: на Кіровоградщині діти щодня ризикують життям

Робота на переправі кипить другий місяць. До листопада планують її добудувати. Більшість місцевих працюють на будівництві, тому добре знають свою справу. Усе роблять своїми руками і це в сотні разів здешевлює вартість переправи.

На Прикарпатті понад 1200 автомобільних мостів. Більшість з них на балансі області. Аби привести їх до ладу, треба щонайменше 7,5 млрд грн і 10 підрядних організацій, які безперервно працюватимуть протягом п’яти років.

Офіційно аварійними в області визнали 35 переправ. Цього року обіцяють відновити 18. Щоправда, коли гроші в область прийдуть та мости добудують – невідомо.

До слова, на Прикарпатті негода зруйнувала переправу і відрізала від світу Шепіт.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.