Російські загарбники викрадають та піддають жорстоким тортурам українців на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Крім того, вони грабують об’єкти культурної спадщини України.

Про це поінформувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсмен із посиланням на інформацію Херсонської обласної військової адміністрації повідомила, що з 49 керівників об’єднаних територіальних громад області окупанти викрали 35. Згодом 17 із них російські загарбники відпустили, проте багато хто ще перебуває в полоні.

А в місті Василівка Запорізької області окупанти протягом 12 днів жорстоко катували учасника АТО. Такі дані Денісовій надали в Силах оборони області.

– Чоловіка тримали у камері, били струмом, відрізали палець та зламали чотири ребра, – уточнила Денісова.

Крім того, Запорізька обласна військова адміністрація отримала інформацію про захоплення Мелітопольського міського краєзнавчого музею. Як відомо, місто Мелітополь тимчасово окупували війська РФ.

– Колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, що було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя, – розповіла Денісова.

Вона наголосила, що такі дії РФ суперечать нормам міжнародного гуманітарного права: Женевській конвенції, ухваленій у 1949 році (щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів) та Гаазькій конвенції від 1907 року (щодо порушення законів та звичаїв війни).

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У зв’язку з цим Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати факти цих воєнних злочинів російських загарбників.

Нещодавно Людмила Денісова інформувала, що в тимчасово окупованому місті Каховка (Херсонська область) російські загарбники облаштували катівню, де знущаються над українцями, б’ють їх та піддають тортурам, використовуючи при цьому електричний струм.

У Харківській області були виявлені тіла двох людей, який закатували російські окупанти. А в Сумській області регулярні війська РФ вбили понад 100 мирних мешканців.

Джерело: Людмила Денісова