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Факти / Україна

Окупанти викрали на Херсонщині 35 із 49 керівників територіальних громад – Денісова

Юлія Соколова редакторка стрічки
Катування

Російські загарбники викрадають та піддають жорстоким тортурам українців на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Крім того, вони грабують об’єкти культурної спадщини України.

Про це поінформувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсмен із посиланням на інформацію Херсонської обласної військової адміністрації повідомила, що з 49 керівників об’єднаних територіальних громад області окупанти викрали 35. Згодом 17 із них російські загарбники відпустили, проте багато хто ще перебуває в полоні.

А в місті Василівка Запорізької області окупанти протягом 12 днів жорстоко катували учасника АТО. Такі дані Денісовій надали в Силах оборони області.

– Чоловіка тримали у камері, били струмом, відрізали палець та зламали чотири ребра, – уточнила Денісова.

Крім того, Запорізька обласна військова адміністрація отримала інформацію про захоплення Мелітопольського міського краєзнавчого музею. Як відомо, місто Мелітополь тимчасово окупували війська РФ.

– Колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, що було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя, – розповіла Денісова.

Вона наголосила, що такі дії РФ суперечать нормам міжнародного гуманітарного права: Женевській конвенції, ухваленій у 1949 році (щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів) та Гаазькій конвенції від 1907 року (щодо порушення законів та звичаїв війни).

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У зв’язку з цим Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати факти цих воєнних злочинів російських загарбників.

Нещодавно Людмила Денісова інформувала, що в тимчасово окупованому місті Каховка (Херсонська область) російські загарбники облаштували катівню, де знущаються над українцями, б’ють їх та піддають тортурам, використовуючи при цьому електричний струм.

У Харківській області були виявлені тіла двох людей, який закатували російські окупанти. А в Сумській області регулярні війська РФ вбили понад 100 мирних мешканців.

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Росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку на окупованих територіях - розвідка

Джерело: Людмила Денісова

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Фото: Depositphotos

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