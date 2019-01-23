Ранять цивільних, аби виманити бійців ООС: пастки бойовиків на Донбасі

За минулу добу на передовій було 4 обстріли. При цьому терористи цинічно обстріляли робітників, які ремонтували, пошкоджений газогін біля Мар’їнки. Поранення зазнав сержант, його ледве вдалося евакуювати, бо ворог не припиняв атаку, але нині з армійцем усе добре.

Як тільки ремонтники вийшли на об’єкт – бойовики відкрили вогонь. Лише через годину цивільних вдалося евакуювати. Вже після цього розпочався бій, а із сутінками терористи висунулися до сірої зони. Довелося відганяти ворога вогнем з кулеметів.

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Бойовики, поранивши цивільного, виманювали наших військових, аби відкрити вже прицільний по них вогонь.

– Це пастка для нас. Приманка, так вони працюють. Когось поранили, наші лізуть рятувати, а снайпера вже стріляють по ним, – розповідають бійці ООС.

До слова, передову засипало снігом – їжу та боєприпаси везуть дорогою життя.

Опубліковано Cічень, 23 в 19:31



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