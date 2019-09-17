Посуд для мате. Виставка срібних виробів з Аргентини під Києвом

Посольство Аргентини перейнялось ознайомленням українців з традиційною аргентинською культурою, брендами, бізнесом і скористалися для цього змаганнями з поло Кубок Посла Аргентини. Він пройшов 14 та 15 вересня на Київщині.

Майстер з Аргентини Марсело Толедо з гордістю показує свої срібні вироби. Тут і кубки, які вручають переможцям гри поло, і батоги, і тарелі з келихами, і, звичайно, спеціальний посуд для традиційного напою латиноамериканців – мате.

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Цей благородний метал аргентинці шанують. Адже сама назва країни є похідною від латинського Argentum, що означає срібло. Тож сам посуд забезпечує особливу чистоту.

Виставку майстра влаштували на Київщині в рамках першого в Україні показового матчу з поло Кубок Посла Аргентини під егідою посольства Аргентини.

Так організатори вирішили показати не лише, як проходять престижні змагання, а й познайомити українців з традиційною аргентинською культурою, брендами, бізнесом. Організатори переконані, що такі заходи стануть ще одним містком для подальших дружніх відносин між Україною та Аргентиною.

Нагадаємо, у Києві пройшла дитяча виставка картин.

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