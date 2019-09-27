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Від 6 років до повноліття: як у Києві кадетів навчають військовій справі

У Києві у одному з навчальних закладів відроджують кадетство. Військовій муштрі навчають не лише старших учнів, а й навіть першокласників. Ліцей-інтернат №23 Кадетський корпус – єдиний заклад в Україні, де 6-річні діти носять військову форму, кашкети і знають армійські вітання.

Кадетський корпус у Києві – єдиний в Україні, де військовій справі навчають з першого і до одинадцятого класу.

Заняття  розпочинаються не о 8:30 і не з першого уроку. Щодня після ранкового підйому на подвір’ї шикуються кадети в однострої. Цей ліцей-інтернат – зовсім новий формат навчального закладу. Там виховують дітлахів по-сучасному, але у військово-патріотичному дусі.

Крім шкільної програми, кадети вивчають стройову підготовку, чергують на посту і ходять у наряди. Старші учні вміють навіть вправлятися зі зброєю.

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У ліцеї муштрують не тільки кадетів. Тут паралельно навчаються дівчатка – за окремою програмою. Вони не просто учениці, а панянки. Опановують етикет, малювання, куховарять та вивчають традиційні танці.

Кадетський корпус створили 10 років тому на базі школи-інтернату. Спочатку набирали лише один кадетський клас, а нині тут навчаються майже 700 учнів з Києва та області. Майбутніх захисників  окрім педагогів муштрують офіцери, які не один рік служили у війську. Кожним класом опікується один військовослужбовець.

У ліцеї пишаються, адже більшість їхніх випускників стають військовими і вже служать у лавах Збройних сил.

До слова, Факти ICTV розповідали про перший випуск школярів-кадетів у Києві.

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