Позбутися штампів щодо жінок. Проект Я Зможу! від Олени Пінчук

Не вішати ярлики закликає проект Я Зможу! фонду Олени Пінчук та платформа українських брендів Всі. Свої. У центрі Києва відбулася презентація жіночих футболок з принтами проти гендерних стереотипів. 65% респондентів опитування вважають, що основна роль жінки – бути берегинею дому та родини. Українці досі схильні думати, що жінки – слабка стать. А такі події закликають позбавитися штампів щодо жінок.

Учасницями показу стали відомі та успішні українки. Зокрема, головна редакторка сайту Новое время Юлія МакГаффі, екс-заступниця міністра МВС Анастасія Дєєва, народна депутатка України Олена Сотник.

Читайте: L’Oréal Україна запустила проект для жінок, які постраждали від домашнього насильства

10 образів для учасниць розробили дизайнери та експерти проекту Нового каналу Подіум. Кирило Харитонцев створював образ для головної редакторки сайту Новое время Юлії МакГаффі.

Щоб створити п’ять тематичних моделей, оголосили спеціальний конкурс, у якому взяли участь понад 100 дизайнерів та виробників одягу. Переможцем став Благодійний фонд Друзі музею спільно з Одеським художнім музеєм.

Міжнародна дослідницька компанія Ipsos на замовлення для проекту Я Зможу! провела опитування. Воно показало, проблема гендерних стереотипів в Україні доволі гостра.

До слова, медіа і публічне управління: проект “Я зможу!” від фонду Олени Пінчук.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.