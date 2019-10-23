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RE:THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі: гості та які теми обговорять

Маріуполь готується до масштабного інвестиційного форуму – RE:THINK. Invest in Ukraine. Провести такий захід не в столиці, а в прифронтовому місті запропонував президент, а Кабмін підтримав. Уже 29 жовтня у Маріуполі який вражає динамічними змінами – зберуться понад 400 представників влади, бізнесу, міжнародних фінансових інституцій. Обговорять перспективи розвитку регіону та покращення інвестиційного клімату держави загалом.

Реалізованих проектів у місті чимало. А тих, які чекають інвесторів ще більше. Факти розшукали приклади успішного та соціально відповідального бізнесу, який люди почали з нуля.

Про сири переселенець Олександр Шкатула може розповідати годинами. Переможець програми Український донецький куркуль кілька років тому відкрив свою сироварню.

Секрет успіху Олександра простий: хочеш займатися бізнесом – викладайся на всі сто.

Дивіться: Меблі для тварин і м’які іграшки. Який бізнес відкрили переможці конкурсу Донецький куркуль

Наталя Логозинська –  уродженка Львівщини, багато років тому одружилася з хлопцем із Широкиного. Коли на селище посипалися російські гради, родина втекла до Маріуполя. Великий будинок, маленький торговельний бізнес, все залишилося там. В соцмережі  знайшла грант для підприємців від Міжнародної організації з питань міграції. Та виграла його.

Щоб розвивати бізнес, Наталія виграла ще два аналогічні гранти. Сьогодні у бізнесвумен кілька торговельних точок фаст-фуду, бістро і буфет у Маріупольському виші.

Біогазова станція відкачує метан, який утворюється в процесі гниття твердих побутових відходів і перетворює його в електроенергію. На полігоні в Маріуполі пробурили понад два десятки свердловин. Кожна глибиною 25 метрів. Вони збирають небезпечний газ. Все інше – справа техніки.

У Маріуполі таких  успішних прикладів, які змогли знайти інвесторів для розвитку  бізнесу чимало. І всі як один підприємці заявляють, якщо  це справа твого життя, то всі бюрократичні перепони подолати можна, а гроші самі тебе знайдуть. Головне – не боятися.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Києві стартував фестиваль днів польського кіно.

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