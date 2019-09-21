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Волейбол у зошиті: в Миколаєві у понад 30 школах немає спортзалів

Учні ганяють у футбол на бетонному полі. У миколаївській школі №3 не можуть закінчити будівництво нового стадіону. Два роки тому майданчик залили бетоном, а на гумове покриття грошей не вистачило. Потім підрядник захотів відкоригувати проект. Нині усе готове до фінальних робіт, але за два роки бетон потріскався і тепер додатково потрібен мільйон гривень на виправлення дефектів.

А в школі №40 радіють старому асфальту на стадіоні. Бо рухливі заняття на вулиці тут проводять лише два місяці восени і два навесні. Третій рік із похолоданням і дощами уроки для понад тисячі учнів стають теоретичними.

2016 року на трьох корпусах школи почали переробляти дах із плаского на шатровий. Два завершили, а в третьому, де актова і спортивна зала, півтора року тому роботи зупинились. Під руберойдом виявили тріщини на носійних балках даху. Тож дітям заборонили тут бути. Проект реконструкції відправили на переробку.

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За новим проектом реконструкція подорожчала вдвічі, до 3,5 млн грн. Будівельники наполягають на терміновому продовженні ремонту в аварійному корпусі. Але місто другий рік не дає на це грошей. Тим часом дощі й сніги зіпсували стіни та підлогу приміщень.

Таких шкіл і садочків, де ремонти тривають роками, у Миколаєві понад 30. З року в рік заклади освіти отримують менше грошей, ніж потребують.

Школи сподіваються отримати гроші цього року після перерозподілу позапланових доходів міста. Однак, чи прислухаються до вимог педагогів і учнів депутати й чиновники – під питанням.

До слова, замість відселення – ремонт. Кількість та небезпека аварійних будинків в Україні.

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