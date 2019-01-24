Рекордні 50 млрд грн! Чим загрожують борги населення за комуналку

Аби зігріти помешкання, українці віддають тисячі гривень. Проте платити здатні не всі. Як наслідок, борги за комуналку сягнули рекордних показників.

По кишенях українців ударили насамперед ціни за газ. Мало того, що перед самим опалювальним сезоном тариф зріс до 8,5 грн. за кубометр, так ще й спричинив удорожчання опалення, гарячої води та решти комуналки. В середньому платіжки збільшились від 18 до 22%, тобто на п’яту частину.

На додачу через позицію облгазів за блакитне паливо людей без лічильників ще й змушують платити за старими, завищеними нормами споживання.

Дивіться: Монетизація субсидій: сума компенсацій та чи отримають українці виплати

Як наслідок, посеред опалювального сезону борги населення за комуналку сягнули рекорду – майже 50 млрд грн. Додатково заборгував ще й бізнес. Тож комунальна галузь – на межі банкрутства, попереджають експерти.

Цієї зими масових відключень ще вдасться уникнути, прогнозують фахівці. А от підготовка до наступної може стати найскладнішою в новітній історії. Адже до наявних боргів можуть додатися нові зростання тарифів.

Зокрема на газ – до майже 10 грн. за кубометр, а на електрику – потенційно вдвічі. Тож фахівці знову закликають подумати про способи зекономити: щонайменше утеплити житло та встановити лічильники. Монетизовані субсидії радять витратитись саме на це.

До слова, субсидії грошима виплачуватимуть разом із пенсіями – Рева.

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