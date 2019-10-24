Ремонт траси Н08 Запоріжжя-Маріуполь завершено: якість та з чого робили

155 кілометрів за рекордні 68 днів. Траса Запоріжжя – Маріуполь, яку називають дорогою життя – бо це найкоротший шлях для евакуації з фронту поранених бійців, повністю відремонтована.

До ремонту ями і вибоїни на трасі Н08 Запоріжжя- Маріуполь не знімав хіба що ледачий. Якихось 200 км доводилося долати за 5-6 годин.

Стратегічну трасу зробили з двох шарів асфальтобетону з посиленим фундаментом. Задіяні майже 700 одиниць сучасної техніки, і понад 1000 працівників. Дорожники божаться – робили на совість. Тепер в Україні встановлено новий рекорд.

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Селище Розівка розташоване практично на межі Запорізької і Донецької областей. Жителі згадують, що раніше через жахливу дороги сюди не їздили навіть карети швидкої. Тепер селище оживає. Люди розповідають, відчули, що таке свобода пересування.

В уряді вже заговорили про економічний ефект відбудованої дороги.

Прогнозують розвиток малого і середнього бізнесу регіону та поповнення державної скарбниці. Бо одна витрачена на дорогу гривня за 2-3 роки дає додаткових дві гривні до бюджету – нагадує профільний міністр.

Про розвиток інфраструктури, про нові автотраси, аеропорти, про підтримку малого та середнього бізнесу. І найперше про те, що нова влада обіцяє максимальне сприяння інвестору , створивши чіткі правила гри та нарешті подолавши корупцію, дискутуватимуть 29 жовтня у Маріуполі понад 400 учасників міжнародного інвестиційного форуму RE: THINK. Invest in Ukraine.

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