Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Ремонт траси Н08 Запоріжжя-Маріуполь завершено: якість та з чого робили

155 кілометрів за рекордні 68 днів. Траса Запоріжжя – Маріуполь, яку називають дорогою життя – бо це найкоротший шлях для евакуації з фронту поранених бійців, повністю відремонтована.

До ремонту ями і вибоїни на трасі Н08 Запоріжжя- Маріуполь не знімав хіба що ледачий. Якихось 200 км доводилося долати за 5-6 годин.

Стратегічну трасу зробили з двох шарів асфальтобетону з посиленим фундаментом. Задіяні  майже 700 одиниць сучасної  техніки, і понад 1000 працівників.  Дорожники божаться – робили на совість. Тепер в Україні встановлено новий рекорд.

Дивіться: Бетонні дороги замість асфальтованих. Де будують нові траси в Україні

Селище Розівка розташоване практично на межі Запорізької і Донецької областей. Жителі згадують, що  раніше через жахливу дороги сюди не їздили навіть карети швидкої. Тепер селище оживає. Люди розповідають, відчули, що таке свобода пересування.

В уряді вже заговорили про економічний ефект відбудованої дороги.

Прогнозують розвиток малого і середнього бізнесу регіону та поповнення державної скарбниці. Бо одна витрачена на дорогу гривня за 2-3 роки дає додаткових дві гривні до бюджету – нагадує профільний міністр.

Про розвиток інфраструктури, про нові автотраси, аеропорти, про підтримку малого та середнього бізнесу. І найперше про те, що  нова влада обіцяє максимальне сприяння інвестору , створивши чіткі правила гри та нарешті подолавши корупцію, дискутуватимуть  29 жовтня  у Маріуполі понад 400 учасників міжнародного інвестиційного форуму RE: THINK. Invest in Ukraine.

 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

RE:THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі: гості та які теми обговорять
Одну ремонтували – іншу розбивали. Як латають дороги Миколаївщини
У Запоріжжі багатодітна мати порізала ножем дітей і себе
Лупцювала та виривала язик: з’явилися подробиці жорстокого побиття школярок у Запоріжжі
На очах у друзів: у Запоріжжі учень побив і душив однокласницю (18+)
Не впорався з керуванням: у Запоріжжі підліток за кермом спровокував смертельну ДТП
Під Запоріжжям Fiat вискочив на зустрічну смугу і вдарив ВАЗ – двоє загиблих
На Запоріжжі поїзд збив на смерть трьох людей

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка