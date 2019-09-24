82-річний міністр торгівлі США Уілбур Росс заснув під час промови Дональда Трампа на Генасамблеї ООН.
Міністр торгівлі США Уілбур Росс заснув, слухаючи виступ президента США Дональда Трампа на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.
Під час промови Трампа очі міністра були закриті протягом 15 хвилин. У цей час президент говорив про перспективи торговельної угоди між США і Китаєм.
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Також Росс проспав, коли Трамп розповідав про позицію США щодо Ірану.
Коли міністр відкрив очі, він виглядав сонливим.
До слова, 82-річний Росс вже не вперше засинає під час виступу президента. У 2017 році він задрімав під час промови Трампа в Саудівській Аравії.
Джерело: cnbc
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