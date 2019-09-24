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Міністр торгівлі США заснув під час промови Трампа в ООН

82-річний міністр торгівлі США Уілбур Росс заснув під час промови Дональда Трампа на Генасамблеї ООН.

Министр торговли США Уилбур Росс

Міністр торгівлі США Уілбур Росс заснув, слухаючи виступ президента США Дональда Трампа на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Під час промови Трампа очі міністра були закриті протягом 15 хвилин. У цей час президент говорив про перспективи торговельної угоди між США і Китаєм.

Читайте: Трамп блокує виділення допомоги Україні через претензії до Європи

Також Росс проспав, коли Трамп розповідав про позицію США щодо Ірану.

Коли міністр відкрив очі, він виглядав сонливим.

До слова, 82-річний Росс вже не вперше засинає під час виступу президента. У 2017 році він задрімав під час промови Трампа в Саудівській Аравії.

Джерело: cnbc

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