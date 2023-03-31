У Бахмуті час грає проти ворога – Маляр

Березень, 31 в 12:03

Тривалі бої за Бахмут стали для росіян найдорожчими за весь час повномасштабного вторгнення.

Сталось це завдяки грамотним діям українського командування на однойменному напрямку та мужності бійців, переконана заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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– У Бахмуті час грає проти ворога, – констатує заступник очільника оборонного відомства.

Зважаючи на військову доцільність, витрачені росіянами на захоплення Бахмута час, зброя, техніка та величезна кількість загиблих не виправдовують себе, переконана Ганна Маляр.

– Утім, ворог не полишає своїх планів, пішов на принцип і підняв ставки на шкоду собі. Це дуже “по-російськи”. Логіку їхніх дій годі збагнути, – переконана Ганна Маляр.

Нагадаємо, два дні тому заступник міністра оборони України детально аналізувала психологічні трюки, до яких вдаються окупанти, концентруючи найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку.

За словами Ганни Маляр, нині росіяни намагаються будь-що змістити акценти в темі Бахмута та нівелювати перевагу України в розумному й грамотному плануванні операцій.

За задумом ворога, надмірно “накручене”, перелякане суспільство повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво, щоб припинити оборонні дії в Бахмуті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 401-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ганна Маляр