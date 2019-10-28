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Що показала Україна на Міжнародному книжковому ярмарку у Кракові

У польському Кракові проходить щорічний Міжнародний книжковий ярмарок. Це справжнє свято літератури паралельно з яким завжди проходить фестиваль Конрада, автограф сесії та тематичні зустрічі.

Головна тема цьогорічного ярмарку – нагорода Нобеля для польської письменниці Ольги Токарчук. Вона стала п’ятою серед польських письменників, яких нагородили Нобелівською премією.

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Близько 68 тис. читачів, 572 видавництва та понад 800 авторів – такі перші підсумки цієї ярмарки. Вхід на захід був платний, квиток коштував від 12 до 15 злотих.

Взяти автограф у нобелівської лауреатки Ольги Токарчук можна було в останній день двох літературних фестивалів. Ця зустріч відбулася у відомій книгарні під Глобусом у центрі Кракова. Такої черги тут ще не бачили.

Цьогорічний книжковий ярмарок став своєрідним промоційним майданчиком і для українців. У рамках обох фестивалів відбулися панелі за участі Ірени Карпи, Аліма Алієва, Сергія Жадана та Олесі Яремчук. Також на свою автографсесію на ярмарку запрошували Юрій Андрухович і Таня Малярчук.

Зустрічі мали на меті показати, що відбувається в Україні. А події і явища через особистісну призму – найефективніший спосіб розкрити цю проблему.

Нагадаємо, Арундаті Рой та Еліф Батуман приїхали на Львівський BookForum.

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