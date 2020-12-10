Що таке розлади харчової поведінки та чим вони небезпечні
Розлади харчової поведінки – це клас психогенно обумовлених порушень, пов’язаних з процесом харчування.
Внаслідок споживання великої кількості некорисних продуктів та недотримання здорового способу життя, близько 10% людей у світі страждають від надлишкової ваги. Щонайменше 30 млн людей мають розлади харчової поведінки.
Це може спровокувати розвиток булімії, анорексії, компресійного розладу.
Як мінімізувати ризики для здоров’я
- Потрібно налагодити харчовий режим. Він має бути систематичним: сніданок, обід та вечеря. Важливо не пропускати прийоми їжі;
- Раціон харчування залежить від особливостей організму. Якщо виникають проблеми з підбором продуктів – зверніться до лікаря-дієтолога;
- Аби налагодити своє харчування, варто робити чисті інтервали між прийомами їжі, тобто уникати частих перекусів та не заїдати стрес;
- Не менш важливий пункт – вода. Організм втрачає вологу, тому необхідно вживати достатню кількість води, аби потім не компенсувати брак рідини їжею;
- Необхідно виділяти близько 20 хв на прийом їжі, аби організм встиг насититися;
- Дотримуватися режиму дня.
Як розпізнати харчовий розлад
Запобігти харчовим розладам набагато легше, ніж лікувати їх, тож треба звертати увагу на деякі тривожні дзвіночки. Спочатку вони пов’язані не з їжею – це передусім стійкий негативний психоемоційний стан, на тлі якого і розвиваються хвороби.
Потім з’являються такі симптоми: роздратованість, негативне ставлення до життя, концентрація на їжі, швидкий набір або втрата ваги, звуження інтересів, байдужість до того, що раніше цікавило.