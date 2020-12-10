Що таке розлади харчової поведінки та чим вони небезпечні

Розлади харчової поведінки – це клас психогенно обумовлених порушень, пов’язаних з процесом харчування.

Внаслідок споживання великої кількості некорисних продуктів та недотримання здорового способу життя, близько 10% людей у світі страждають від надлишкової ваги. Щонайменше 30 млн людей мають розлади харчової поведінки.

Це може спровокувати розвиток булімії, анорексії, компресійного розладу.

Як мінімізувати ризики для здоров’я

Потрібно налагодити харчовий режим. Він має бути систематичним: сніданок, обід та вечеря. Важливо не пропускати прийоми їжі; Раціон харчування залежить від особливостей організму. Якщо виникають проблеми з підбором продуктів – зверніться до лікаря-дієтолога; Аби налагодити своє харчування, варто робити чисті інтервали між прийомами їжі, тобто уникати частих перекусів та не заїдати стрес; Не менш важливий пункт – вода. Організм втрачає вологу, тому необхідно вживати достатню кількість води, аби потім не компенсувати брак рідини їжею; Необхідно виділяти близько 20 хв на прийом їжі, аби організм встиг насититися; Дотримуватися режиму дня.

Як розпізнати харчовий розлад

Запобігти харчовим розладам набагато легше, ніж лікувати їх, тож треба звертати увагу на деякі тривожні дзвіночки. Спочатку вони пов’язані не з їжею – це передусім стійкий негативний психоемоційний стан, на тлі якого і розвиваються хвороби.

Потім з’являються такі симптоми: роздратованість, негативне ставлення до життя, концентрація на їжі, швидкий набір або втрата ваги, звуження інтересів, байдужість до того, що раніше цікавило.

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