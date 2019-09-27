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Що загрожує бранцю Кремля Дудці та які шанси на повернення в Україну

Володимир Дудка – один із трьох так званих севастопольських диверсантів. Його затримали на початку листопада 2016-го в окупованому Криму і йому загрожує 14 років колонії суворого режиму в РФ.

Володимир відмовився співпрацювати з ФСБ і напередодні його етапували до Москви.

Про затримання в Криму його старший брат дізнався з новин.

– Він вийшов з будинку, з під’їзду, до нього підійшли співробітники ФСБ і завели знову до його квартири і почали проводити обшук. Звідкись дістали – з кишені чи з валізи своєї – телефон, дали брату в руки і запитали, чий це телефон? Брат сказав, що не його, – пригадує Петро Дудка.

Той телефон став чи не найважливішим доказом проти Володимира. Адже в мобільному вже були потрібні слідству дзвінки та SMS. Разом з Володимиром Дудкою схопили і його друзів.

Читайте: Як колишні бранці Кремля звикають до волі та їхні одкровення про російські в’язниці

На російське правосуддя рідні в’язня Кремля не сподіваються. У Москві має бути апеляція на вирок. Однак, дорога може бути надскладною.

30 вересня Володимиру Дудці виповниться 55 років. Це вже третій день народження, який він зустрічатиме в російській тюрмі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що звільнені в’язні Кремля отримають ID паспорти.

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