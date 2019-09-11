Звільнені військові моряки і політв’язні отримають ID паспорти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що сьогодні спільно з керівництвом Державної міграційної служби України розпочали процес оформлення ID паспортів для українських бранців.

– Нові документи отримають військові моряки та політв’язні, які втратили їх під час перебування в полоні або утримання в ув’язненні на території РФ або якщо є потреба в їх оновленні, – повідомила вона.

Денісова зазначила, що для зручності та оперативності процесу ДМС організувала виїзд мобільного пункту паспортного сервісу до місць, де звільнені з російського полону проходять лікування.

Читайте: Це був перший крок. У Зеленського оцінили можливість проведення ще одного обміну полоненими

Нагадаємо, кримськотатарському активісту Едему Бекірову, який повернувся в Україну після ув’язнення в окупованому Криму, зробили операцію на серці.