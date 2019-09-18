Щоб нагадати владі про недобудовану школу жителі Гопчиці записали креативне відео

На Вінниччині громада села Гопчиця креативними інсталяціями нагадала владі про шкільний довгобуд. Вже 30 років посеред тисячного селища стоїть двоповерхова коробка.

Школу почав зводити тодішній радгосп, зараз завершити справу береться нове господарство, але самотужки це зробити не може, оскільки потрібно 70 млн грн.

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Вчителі, батьки та сільська рада листи надсилали всім міністрам, головам райрад та області, але марно. Люди занепокоєні, що дітям ніде буде вчитися. Старій школі, де нині навчається 150 дітей уже 90 років.

Вперше за 30 років у Гопчицькій школі пролунав дзвоник, та зібрав дітей він за парти не для навчання. Тут роблять ролик про школу-довгобуд для поширення у соцмережах.

Діти, батьки та вчителі мріють про просторі класи і навчання. У майбутній новій школі місця чимало, тут є класи, актова та спортивна зали на 250 дітей.

Таку інсталяцію вигадали у школі, аби привернути увагу до цього довгобуду. Тут у кожному класі своя тематика.

Нову школу у Гопчиці, яку заклав колишній колгосп добудувати готове уже нинішнє господарство, але у них немає 70 млн грн, які нарахували у проектному інституті. Дати обіцяють 7 млн, якщо і держава дасть грошей. Але у влади позиція вже звична – грошей немає.

За два дні ролик про Гопчицький освітянський довгобуд подивилось майже 80 тис. користувачів. Мешканці села вірять, що його побачать і в Кабміні, і в Мінрегіонбуді. Бо саме звідти очікують відповідей на свої звернення.

Нагадаємо, на Закарпатті першокласник провалився до вигрібної ями шкільного туалету.

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