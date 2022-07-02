Липень, 02 в 20:03

Прикордонник Павло Піковець з Азовсталі розповів свою історію повернення з російського полону.

Чоловік зазначив, що 15 квітня він дістався до Азовсталі у Маріуполі, де йому надали першу медичну допомогу. Там він перебував понад місяць разом з іншими українськими захисниками.

– Мені там поставили гіпс і обробили рани, які були, та дістали осколки. Потім вже я перебував на Азовсталі пораненим до самого виходу 17 травня, – сказав він.

За словами прикордонника, перебування у полоні йому хочеться забути як сон. Проте навіть у тяжкі моменти Павла не покидала надія, оскільки він знав, що вдома його чекають дружина та донька.

Зараз дивляться

– Хочеться це все забути як сон. Я не скажу, що тортури якісь були. До тих, що були з Азовсталі, ставились якось по-іншому. Чи поважали, чи боялися, я не знаю. Але на нас вони дивились, як на воїнів. Надія була, надія постійно була. Я знав, що мені потрібно повернутись і я знав для кого: для дружини, для доньки. Вони мене чекали і потрібно було повернутись, – сказав Павло.

Зазначимо, що 29 червня відбувся найбільший з початку війни обмін полоненими. З російського полону звільнили 144 українських бійців, серед яких є 95 захисників Маріуполя та Азовсталі.

Більшість українських захисників, які повернулися додому, були важко поранені.