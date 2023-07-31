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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Путін не витримає ні 30, ні 10 років: Зеленський про те, коли закінчиться війна в Україні

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Кремлівський диктатор Володимир Путін не зможе витримати ще 10 років повномасштабної війни в Україні, оскільки він вже не та фігура.

Таку думку в інтерв’ю бразильському мовнику Globo висловив президент України Володимир Зеленський.

– І тому він (Путін, – Ред.) не витримає 30 років. Він помре – це зрозуміло абсолютно. Але і 10 років він не витримає. Він не та фігура вже, – сказав президент.

Він зазначив, що усі дії росіян на полі бою говорять про те, що РФ вже не може окупувати Україну повністю та знищити її. За словами Зеленського, їхні бажання залишаються такими, як і були, але вони вже усвідомлюють, що не спроможні на більше.

– Вони не спроможні – так вийшло. Вони були спроможні на початку цієї війни. Їм здавалося, що вони це зроблять, а ми щось таке зробили всередині держави і ззовні, що ми змогли стати міцнішими за них. І тому вони розуміють, що зараз це неможливо, – сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський

Голова держави зауважив, що Росія може повернутися до окупації України, але для цього їй потрібен час. Їй необхідно буде накопичити сили, зняти санкції та отримати політичну підтримку хоч десь у світі. І аби це сталося, Україна повинна мовчати, чого вона робити не буде.

– Україна не буде мовчати весь цей час – Україна буде діяти. І, я вважаю, що я, наше покоління, я не про вік, я говорю про покоління цієї війни – ми всі, хто всередині цієї війни, ми є ядром цього покоління. Поки ми живі, ми не дамо їм стати такими міцними, якими вони були, – наголосив Зеленський.

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Росія
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