У Берліні заявили, що готові до переговорів із Москвою у будь-якому форматі, щоб обговорити російську ескалацію на українському держкордоні.

– Ми хочемо деескалації та готові до будь-яких переговорів, – наголосив представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт 22 грудня.

Він уточнив, що в уряді Німеччини готові до будь-якої зустрічі, але найпріоритетнішим залишається Нормандський формат.

Нагадаємо, за даними секретаря РНБО Олексія Данилова, за 200 км від українського держкордону знаходиться 122 тис. російських військових.

Тим часом західні ЗМІ з посиланням на джерела в американській розвідці повідомили, що Росія продовжує стягувати війська до кордону з Україною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступає за те, щоб на початку 2022 року пройшла Рада між Росією та Альянсом (Рада НАТО-РФ). Він наголосив, що НАТО не піде на компроміс щодо захисту всіх союзників, а також щодо права України обирати власний шлях.

Альянс та США хочуть обговорити зміну розташування військових у Європі на тлі нових викликів.

Фото: Бундестаг