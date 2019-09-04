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Ставка на космос: як запускали перший український супутник Січ-1

24 роки тому успішно розпочав роботу в космосі перший український науково-дослідницький супутник Січ-1. Тоді в Україні чітко визначилася – освоєння космосу пріоритет держави. За роки незалежності змінився підхід і до аерокосмічної галузі, і до фахівців. Та жага українських ентузіастів підкорювати Всесвіт не згасла.

1995-й рік. Незалежна Україна чітко обрала курс на освоєння космосу. Попереду політ Каденюка, Морський старт, а поки що – розробка першого супутника. Майже 2 тонни вагою – такий габаритний і важкий був перший науково-дослідницький апарат Січ-1.

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Розробили його у Дніпрі, у державному конструкторському бюро Південне, тут же на Південмаші і збудували. Супутник мав завдання збирати інформацію про Землю, її використовували 42 організації та міністерства України

Виводила його на орбіту теж українська ракета Циклон-3, супутник пропрацював понад 5 років, навіть більше ніж планувалося.

Попри непросту фінансову ситуацію, на стратегічному підприємстві запрацювали новітні технології, використовуються 3D-принтер, спеціальний суперкомп’ютер та сучасний експериментальний зал, де випробовують апарати. Тут зараз збирають 3 космічні апарати, серед яких і онук першого того першого супутника.

Україна цілком могла би зробити ставку на космос. Адже має власну космічну історію, вміє виростити фахівців, має ентузіастів, бракує лише стратегічної позиції держави.

Україна – одна з небагатьох країн світу, яка має все для замкнутого циклу ракетобудування, від палива до космічних апаратів. Нещодавно одна з наших новацій ракета-носій Циклон-4 успішно пройшла вогневі випробування.

Нагадаємо, з’явилося відео з МКС, на якому можна побачити, як із космосу виглядає ураган Доріан.

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