Понад 1,2 тис. аварій за добу: снігопад в Україні спричинив затори та ДТП

За добу снігопаду в Україні сталося понад 1,2 тис. аварій – негода вирувала у Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській областях та у Києві.

Найгірша ситуація у Рівненській області – тут третю добу сніжить майже без перестанку, а сьогодні ще температура повітря -10 °C.

У Вінницькій області випало до півметра снігу. Через сильний снігопад сталося близько 50 ДТП. Дорожники вивели на траси області понад 200 одиниць спецтехніки.

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Пункти обігріву в Україні

У зв’язку з посиленням холодів в українських містах відкрили пункти обігріву. Так держава захищає незахищені верстви населення від переохолодження.

Пункти обігріву будуть забезпечені речами першої потреби, одноразовим посудом та їжею.

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