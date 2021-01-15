Понад 1,2 тис. аварій за добу: снігопад в Україні спричинив затори та ДТП
За добу снігопаду в Україні сталося понад 1,2 тис. аварій – негода вирувала у Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській областях та у Києві.
Найгірша ситуація у Рівненській області – тут третю добу сніжить майже без перестанку, а сьогодні ще температура повітря -10 °C.
У Вінницькій області випало до півметра снігу. Через сильний снігопад сталося близько 50 ДТП. Дорожники вивели на траси області понад 200 одиниць спецтехніки.
Читайте: Негода в Україні: 55 населених пунктів залишилися без світла
Пункти обігріву в Україні
У зв’язку з посиленням холодів в українських містах відкрили пункти обігріву. Так держава захищає незахищені верстви населення від переохолодження.
Пункти обігріву будуть забезпечені речами першої потреби, одноразовим посудом та їжею.