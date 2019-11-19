Синці та забої замість вручення повістки: чому у Львові побили військового

У Львові чергове вручення повістки для військового комісара завершилось синцями та забоями. Службовець пригадує, прийшов віддати призовнику документ особисто, бо вже другий рік той не з’являється за повістками на медогляд. Хлопець вийшов, але документ відмовився брати.

Натомість, до військового спустилися дві невстановлені особи і накинулись на комісара. Били, поки не побачили поліцію, яка проїжджали повз.

Поспілкуватись з призовником не вдалось – дверей ніхто не відчиняє. А от сусід поверхом вище, який нібито й побив службовця, виправдовується. Мовляв, чоловік у формі поводився неадекватно, на прохання представитись – відмовився. Тому й виникла штурханина.

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У поліції вже відкрили кримінальне провадження за нанесення умисних легких тілесних ушкоджень та призначили експертизу. Максимальне покарання – виправні роботи терміном до року. Тим часом у комісаріаті планують збільшити екіпажі службовців до трьох людей, аби такі випадки не повторювались.

Юристи ж запевняють, що розносити повістки мали б працівники ЖЕКу або ОСББ.

Осінній призов в Україні стартував ще 1 жовтня. А це означає, що всі хлопці віком від 20 до 27 років мали впродовж 10 днів з’явитись у військкомати для проходження медогляду. Інакше їм загрожує кримінальна відповідальність. Правда, у комісаріаті нарікають, що поліція розшукувати ухилянтів не поспішає. А їх на Львівщині майже 10 тис. Тому й ходять від хати до хати.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Слуга народу працює над скасуванням призову в армію.

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